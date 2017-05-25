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Manchester saldırısı failinin kardeşi Libya'da yakalandı

Bombalı saldırıyı düzenleyen Salman Abedi'nin kardeşi, UMH'ye bağlı güvenlik güçlerince yakalandı.

25.05.2017 - 01:47
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Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Özel Caydırıcı Kuvvetler, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yayımladığı açıklamada, Manchester saldırısının faili Salman Abedi'nin kardeşi olduğu belirtilen Haşim Abedi'nin bir buçuk aydır güvenlik güçlerince takip edildiğini belirtti.

Açıklamada, inceleme ekiplerinin Haşim Abedi hakkında başkent Trablus'ta terör eylemi düzenleme girişiminde olduğuna dair bilgi edindiği aktarıldı.

Manchester saldırısı failinin kardeşi Libya'da yakalandı

Bu bilginin Libya Başsavcılığı Ofisi Araştırma Bürosu başkanına sunulduğu kaydedilen açıklamada, onun emri üzerine şahsın ivedilikle salı günü akşam saatlerinde yakalandığı ifade edildi.

Haşim Abedi'nin, kardeşi Salman Abedi'nin daha önce gönderdiği 3 bin doları teslim alırken yakalandığı belirtilirken, olayın gerçekleştiği yere ilişkin bilgi verilmedi.

"SALDIRININ TÜM AYRINTILARINI BİLİYOR"

Manchester doğumlu Haşim Abedi'nin ilk sorgusunda, kendisinin ve kardeşinin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu itiraf ettiği bildirilen açıklamada, "Haşim, saldırının hazırlık aşamasında İngiltere'de bulunduğunu itiraf etti. Terör saldırısının tüm ayrıntılarına vakıf olduğunu açıkladı. İngiltere'den 6 Nisan 2017 tarihinde ayrıldığını ve kardeşi Salman ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi." ifadeleri kullanıldı.

BABA DA GÖZALTINDA

Basında yer alan haberlerde ise Manchester failinin babası Ramazan Abedi'nin de Trablus'un Ayn Zara bölgesinde yakalandığı öne sürüldü.

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