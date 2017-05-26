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Manchester saldırısından cep telefonu sayesinde kurtuldu

Manchester saldırısında yaralanan Lisa Bridgett, hayatını kurtaran telefonun fotoğrafını paylaştı.

26.05.2017 - 12:04
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Ariana Grande konserinin çıkışında Manchester Arena'da meydana gelen ve 22 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırıda yaralananlardan biri olan Lisa Bridgett, cep telefonu sayesinde saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.

Manchester saldırısından cep telefonu sayesinde kurtuldu

ŞARAPNEL TELEFONU PARÇALADI

Saldırı esnasında telefonla görüşme halinde olan Bridget'ın yanağındaki telefona bir şarapnel parçası isabet etti. Telefonu parçalayıp yön değiştiren şarapnel parçası, Bridget'ın orta parmağına ve burnuna zarar verdi.

Bridgett'la birlikte konserde olan iki kızı ise saldırıyı yara almadan atlattı.

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