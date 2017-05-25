Manchester saldırısıyla ilgili gözaltılar artıyor

Manchester polisinden yapılan açıklamada, Manchester Arena konser salonundaki saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Manchester kenti Blackley bölgesinde bir kadının, ülkenin Nuneaton bölgesinde de bir erkek şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polisin soruşturması ve operasyonlarının ülke genelindeki bazı adreslere yapılan aramalarla hızlı ve etkili şekilde sürdüğü vurgulanan açıklamada, olayla ilgili gözaltına alınanların sayısının 7'ye çıktığı ifade edildi.

Manchester polisi, aynı soruşturma kapsamında çarşamba günü Güney Manchester'da 3, Wigan bölgesinde bir erkeği, salı günü de yine Güney Manchester'da 23 yaşında bir erkeği saldırıyla bağlantıları olduğu iddiasıyla gözaltına almıştı.

Bu arada İngiliz basını, 23 yaşındaki şüphelinin, saldırganın ağabeyi Ismael Abedi olduğunu öne sürdü.

İngiltere'de iç istihbarat servisi MI5 bünyesindeki Ortak Terör Analiz Merkezi, terör tehdit seviyesini salı akşamı "ciddi"den "kritik"e yükseltmişti. "Kritik" seviye, İngiltere'deki terör tehdit seviyeleri skalasındaki en yüksek basamağı teşkil ediyor.

Manchester Arena konser salonunda pazartesi gecesi pop müzik sanatçısı Ariana Grande'nin konserinin sonunda yaşanan bombalı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi yaralanmıştı. Polis, adını Salman Abedi olarak açıkladığı saldırganın da patlama sırasında öldüğünü bildirmişti.