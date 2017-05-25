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Manchester'da ölenler anıldı

İngiltere'nin Manchester kentinde meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına anma töreni yapıldı.

25.05.2017 - 18:29
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İngiltere'nin Manchester kentinde yapılan bombalı terör saldırısında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenleri devam etti.

ÇİÇEK VE BALONLARLA ANMA TÖRENİ

Terör saldırısında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma töreninde ölenler anısına çiçek ve balon  bırakıldı.

Manchester'da ölenler anıldı

Manchester'da ölenler anıldı

KRALİÇE YARALILARI ZİYARET ETTİ

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth de Manchester'da bir çocuk hastanesini ziyaret etti. Hastanede görev yapan sağlık çalışanlarından saldırının yaşandığı geceye ilişkin bilgi alan Kraliçe 2. Elizabeth, tedavi gören yaralılar ve yakınları ile de görüştü.

Manchester'da ölenler anıldı

Manchester'da ölenler anıldı

22 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Manchester Arena konser salonunda pazartesi gecesi pop müzik sanatçısı Ariana Grande'nin konserinin sonunda yaşanan bombalı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi yaralanmıştı.

Manchester'da ölenler anıldı

Manchester'da ölenler anıldı

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