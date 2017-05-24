Manchester'daki terör saldırısında 3 gözaltı daha

Manchester polisinden yapılan açıklamada, Manchester Arena konser salonunda yaşanan saldırının ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde, olayla bağlantılı olarak Güney Manchester bölgesinde 3 kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi.

Aynı soruşturma kapsamında dün de yine Güney Manchester'da 23 yaşındaki bir erkek gözaltına alınmıştı.

SALDIRGANIN GRUPLARLA BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

İngiltere Ulusal Terörle Mücadele Birimi Komiser Yardımcısı Mark Rowley, soruşturmanın ve operasyonların hızlı ve etkili şekilde devam ettiğini söyledi.

Rowley, yetkililerin halen saldırganın tek başına mı yoksa bir grubun parçası olarak mı eylemi gerçekleştirdiğini tespit etmeye çalıştıklarını vurguladı.