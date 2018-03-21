Mandala nedir

Sanskritçe kökenli olan mandala, ülkemizde son zamanlarda yaygınlaşsa da mağara duvarlarında bulunan çizimlerden geçmişinin 40 bin yıl öncesine dayandığı düşünülüyor.

ÖZÜ TAŞIYAN KAP

Sanskritçe'de çember anlamına gelen mandala, kelime kökenine bakıldığında ise manda ve la olarak ayırılıyor. 'Manda' enerji yada öz anlamını taşırken 'la' da kap anlamını taşıyor. Böylece 'mandala' özü taşıyan kap demek oluyor.

Biz her ne kadar Mandala'yı çizmek ve boyamak olarak bilsek de geçmişte Tibet'te ve Hindistan'da kum ve taş gibi malzemeler kullanılarak yapılmış.





BAZI DİNLERDE RİTÜEL

Ritüel olarak yapılan mandalaların yapımı yapımı oldukça uzun zaman alabilir. Uzayan süreç mandalanın da büyüdüğü anlamına gelebilir. Hindu ve budistlere göre spiritüel gelişimlerin bir parçası kabul edilen mandala büyük bir titizlikle tamamlandıktan sonra, çemberin çevresinde şarkılar söylenip, dualar okunuyor. Daha sonra yapılan mandala bozuluyor. Malzemeler ise törenle bir kavanoza dolduruluyor veya yakındaki bir göle dökülüyor.

HER YERDE GÖRÜLEBİLECEK DESENLER

Mandala desenlerini yalnızca bazı inançlarla sınırlandırmak doğru olmaz. çünkü inanç dışıpek çok yerde bu tür desenleri görmek mümkün. Danteller, tezhip sanatı bunlara örnek olabilir.

SİMETRİNİN RUHA ETKİSİ

Mandalanın spiritüel etkilerine inanıp inanmamak yada yapıp yapmamak elbette tercih ancak bu desenleri izlemesi bir zevk. Simetrik desenlerin insanda yarattığı uyum algısını harekete geçirerek sakinlik verdiği bilimsel teoriler arasında...

NASIL YAPILIR

Yeniden mandalaya dönecek olursak mandalalar daire şeklinde yapılır, kare olan desenler bile yuvarlak formdadır. Ortadan başlayıp farklı desenler, semboller ile genişletilerek ilerler.