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Mandırada elektrik kaçağı: 14 hayvan öldü

Çorum'da Üyük köyünde bir mandırada elektrik kaçağı meydana gelmesi sonucu 14 gebe büyükbaş hayvan akıma kapılarak telef oldu.

AA | 29.01.2018 - 20:00..
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Merkeze bağlı Üyük köyünde Kenan Eser'e ait mandırada elektrik kaçağı meydana geldi. Zeminin ıslak olması ve hayvanları kilitleyen mekanizmanın demir parçalardan oluşması nedeniyle ahırdaki 14 büyükbaş hayvan akıma kapılarak öldü.

HAYVAN KAŞIMA FIRÇASI KAÇAĞA NEDEN OLDU

Olayın ardından jandarma, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile YEDAŞ ekiplerince mandırada inceleme yapıldı. Kaçağın otomatik havyan kaşıma fırçasındaki arızadan kaynaklandığı öne sürüldü.

Mandırada elektrik kaçağı: 14 hayvan öldü

"HAYVANLARIN HEPSİ GEBEYDİ"

Mandıra sahibi Eser, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde hayvanların yemini verdikten sonra kent merkezine gittiğini belirterek, "Daha sonra eşim beni aradı ve hayvanların rahatsızlandığını söyledi. Ben de hemen geri döndüm. Eşim bu sırada elektrik kaçağını fark ederek ana sigortayı kapatmış. Ben geldiğimde hayvanlarımdan 2'si hariç hepsi telef olmuştu. Hayvanların hepsi gebeydi." diye konuştu.

Mandırada elektrik kaçağı: 14 hayvan öldü

250 BİN LİRA ZARAR VAR

Geçimini hayvancılıkla sağladığını dile getiren Eser, yaklaşık 250 bin lira zararı olduğunu, yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

Mandırada elektrik kaçağı: 14 hayvan öldü

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