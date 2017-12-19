Mandril nedir

Eski dünya maymungiller familyasından 81 cm uzunluğunda 7 cm kuyruğu olan, burnu kırmızı ancak etrafında mavi yivler bulunan, çenesinde ve poposunda mavi tüyleri olan maymun türüdür.

Renkli görüntüsüyle ilgi çeken mandriller, Batı Afrika'da toplu halde yaşayan yırtıcı bir türdür.

BURUN YAPISI

Köpeksi maymunlar familyasından olan mandrillerin burun kemiklerinin yer iki tarafında belirgin olarak kemik köprüleri bulunur.

Her çıkıntıda belirgin olarak görülmekte olan altı tane oluk vardır. Mandrilin burnunun üstünde yer alan yüzün orta bölümü burun deliklerine doğru uzanmakta olan kırmızı çizgiler vardır.

SARI SAKALLARI VARDIR

Genç bir mandrilin burunları siyah renk olabilir. Dudakları, göz kapakları ve kaşları da beyaz renklidir. Çenesine doğru uzanan sarı renkli sakalları bulunur.

Büyük bir yeleye sahip olan mandrillerin sırtında bulunan tüyler yeşilimtırak renktedir. Karın tüyleri ise sarımtırak bir ren bulunur.

BUTLARINDA TÜY BULUNMAZ

İri vücutlu mandrillerin butlarında genellikle tüy bulunmaz, mor bir renkte ve çıplak deri görünümü vardır.

YAŞLI BİR ERKEK TARAFINDAN YÖNETİLEN 50 HAYVANLI GRUPLAR

Mandriller Batı Afrika'nın ekvatora yakın olan bölgelerinde ağaçlık ve kayalık alanlarında, yaşlı bir erkek cinsi tarafından yönetilmekte olan yaklaşık olarak 50 hayvanlık gruplar halinde yaşamlarını sürdürürler.

ORMANLARDA BULUNURLAR

Yaşam alanları genel olarak Güney Kamerun, Gabon Ekvator Ginesi ve Kongo'ya kadar uzanır. Mandriller, yaşam alanları olarak daha çok tropik yağmur ormanları ve orman savan mozaiklerinde yaşamayı tercih ederler.

Ayrıca savan alanları ve galeri ormanları, kıyı ormanları, kayaklık ormanlar, tarım alanları ve dere yataklarında da yaşamlarını sürdürürler.

BESLENME ŞEKİLLERİ

Mandriller genel olarak hem etçil hem de otçul beslenen hayvanlardır fakat çoğunluk olarak bitki tüketirler. Bunların yanında mandriller toprak ve mantar tüketimi de yaparlar.

Çoğunlukla omurgasız hayvanları ve özellikle karıncaları, termitleri, salyangozları, böcekleri, cırcır böceklerini, akrepleri ve örümcekleri yemeyi tercih ederler. Ayrıca zaman zaman kurbağa yumurtası, kuş, kaplumbağa, kirpi ve sıçanda yiyebilirler.