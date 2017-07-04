Mangal yapacaklara 5 öneri

Hava sıcaklıklarının artmasıyla insanlar parklarda ve sahillerde mangal keyfi yapmaya başladı.

Bu yazıda, mangal keyfini yaşamak isteyen ancak işin püf noktalarını bilmeyenler için bazı ipuçlarını paylaşıyoruz.

KÖFTE SEVENLER...

Mangalda köfte yapmak isteyenler, köftenin üzerine buz ya da tereyağı koymalı. Böylelikle köfteler daha sulu ve lezzetli olacaktır.

HEM SICAK HEM SULU

"Köfte de tavuk da sevmiyorum, ben et yerim" diyenleri de unutmadık. Pişireceğiniz etin kuru olmasını istemiyorsanız, mangalınızın yarısına kadar kömür koyun.

Böylelikle etinizi piştikten sonra diğer tarafta bekleterek; hem kurumasını önlersiniz, hem de sıcak kalmasını sağlarsınız.

BALIKLAR PARÇALANMASIN

Mangalda balık pişirmeyi sevenler ise, tuz konusuna dikkat etmeli. Mangal öncesi yaklaşık 10 dakika tuzlu suda bekleteceğiniz balıklar, parçalanmayacaktır.

YUMUŞAK ET İÇİN ELMA SUYU

Mangalda et pişirirken, çok yumuşak olmasını istiyorsanız elma suyunu kullanmanız gerekecek. Pişerken etlerin üstüne sıkacağınız elma suyu, etinizin hem tatlı hem de yumuşak olmasını sağlayacak.

15 CM'LİK MESAFE

Mangal konusunda dikkat etmeniz gereken noktalardan biri de kömür ile etlerin uzaklığıdır. Uzmanlar, kömür közüyle et arasında en az 15 santimetrelik mesafenin bırakılması gerektiğini söylüyor.