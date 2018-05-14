Mangalcılar ormanı yaktı

Pamukkale ilçesi Akkonak Mahallesi’ndeki Devlet Su İşlerine ait baraj göleti yakınındaki bölgede meydana gelen olayda, sulama kanalı çevresinde mangal yapan şahısların neden olduğu yangın otların tutuşması ile başladı.

İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

Rüzgarın etkisi ile yaklaşık yarım hektarlık alana yayılan alevlere Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri müdahale etti.

AĞAÇLAR KÜL OLDU

Yoğun dumanın olduğu yangında tutuşan otlardaki alevler ağaçlara da sirayet edince çok sayıda ağaç yangından zarar gördü.

Yaklaşık 6 arazözün müdahale ettiği yangına çok sayıda itfaiye görevlisi yangını söndürmek için yoğun çaba gösterdi. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alınabildi.