taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1623
Euro
7.1719
Altın
1193.035
Borsa
94759.64
Gram Altın
236.381

Mangkhut Tayfunu Filipinler'de 60'dan fazla can aldı

Filipinler'i kasıp kavuran Mangkhut Tayfunu, en az 66 kişinin hayatına son verdi. Etkisini azaltan tayfun Çin'e doğru ilerliyor.

Haber Merkezi | 17.09.2018 - 03:20..
  1. Haberler
  2. Dünya
Mangkhut Tayfunu Filipinler'de 60'dan fazla can aldı

Bölgede gücünden dolayı 'süper' olarak bilinen Mangkhut Tayfunu'nundan dolayı 80 bin kişi tahliye edildi. Alınan önlemlere rağmen Filipinler'de can kayıplarından kaçınılamadı.

Mangkhut Tayfunu Filipinler'de 60'dan fazla can aldı

ALTIN MADENİNDE 30 CANSIZ BEDEN BULUNDU

Banguet eyaletindeki Itogon kasabasında faaliyet gösteren bir altın madeninde heyelan yaşandı. Yaklaşık 40 kişinin toprak altında kaldığı heyelanda en az 30 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ölenlerin çoğunun tayfunun sebep olduğu toprak kaymalarında yaşamını yitirdiğini belirten Emniyet Müdürü Oscar Albayalde, 100 binden fazla kişinin de güvenli yerlere tahliye edildiğini kaydetti. Yaklaşık 250 bin kişinin tayfundan etkilendiği ifade edildi.

Mangkhut Tayfunu Filipinler'de 60'dan fazla can aldı

ÇİN'E İLERLİYOR

Adını Tayland’da yetişen bir meyveden alan tayfun dün Filipinler’deki etkisini yitirerek Çin’in güneyine ve Hong Kong’a yöneldi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, Hong Kong ile Çin’in güney vilayetleri Guangdong, Fucien ve Haynan’da etkili, bu yılın 22’nci tayfunu Mangkhut nedeniyle en üst alarm seviyesi olan kırmızı alarm uyarısı yaptı. Çin devlet televizyonu CCTV, Guangdong’da 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mangkhut Tayfunu Filipinler'de 60'dan fazla can aldı

2,4 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Filipinler’den söz konusu yerleşim yerlerine geçen Mangkhut’un Hong Kong ve Macau’da sel ve taşkınlara yol açtığı bildirildi. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’nin Filipinler ziyareti ertelendi.

Amerikan AP ajansı, Guangdong’da 2.4 milyondan fazla kişinin tahliye edildiğini, denize açılmış yaklaşık 50 bin balıkçı teknesinin limanlara geri çağrıldığını aktardı. Çin’e bağlı Macau Özel İdari Bölgesi’nde kumarhaneler ilk kez tayfun nedeniyle kapatıldı.

Mangkhut Tayfunu Filipinler'de 60'dan fazla can aldı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya: Dolara alternatif aranıyor

Rusya: Dolara alternatif aranıyor

42
Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü açıklamalar yaptı

Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü açıklamalar yaptı

21
Türkiye'de kız isimleri geleneği değişiyor

Türkiye'de kız isimleri geleneği değişiyor

11
Fransa'da beyaz bir gergedan doğurdu

Fransa'da beyaz bir gergedan doğurdu

3
Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

1
Japonya'nın yüzde 28'i 65 yaş ve üzeri

Japonya'nın yüzde 28'i 65 yaş ve üzeri

3
Adana'da polise saldıran 3 kişi yakalandı

Adana'da polise saldıran 3 kişi yakalandı

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM