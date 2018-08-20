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Mangolarını yedi diye rakunu diri diri yaktı

ABD'de 88 yaşındaki bir adam, mangolarını yediğini söylediği ve kendisine kuduz bulaştırmasından korktuğunu iddia ettiği bir rakunu kafese kapattıktan sonra diri diri yaktı.

AA | 20.08.2018 - 04:36..
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Associated Press'in haberine göre Florida'da yerel bir televizyona demeç veren Ezra James, kafesteki rakunun üzerine benzin döküp yaktığını kabul etti. James, mangolarını yemekle suçladığı rakunun kendisine kuduz bulaştırmasından korktuğu savunmasında bulundu.

Mangolarını yedi diye rakunu diri diri yaktı

POLİS ACI ÇEKEN RAKUNU VURDU

Bir komşunun polisi araması üzerine olay yerine gelen polis, diri diri yanan rakunu, acı çekmesini önlemek için tabancayla vurmak zorunda kaldı. Yetkililer, çevre ev ve bahçelere giren vahşi hayvanların normalde tuzakla yakalandıktan sonra ya serbest bırakıldığını ya da zorunlu kaldıkları durumda ilaçla uyutulduğunu söyledi.

Orlando'nun 120 kilometre güneydoğusundaki Palm Bay adlı kıyı kasabasında yaşayan James, polislerce tutuklandı ve 2 bin dolar kefalet ödemesinin ardından serbest bırakıldı, ancak hayvanlara eziyetten yargılanacak.

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