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Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugayında enfeksiyon salgını
Sağlık Bakanlığı'nın oluşturduğu uzman ekip, inceleme başlattı. Enfeksiyondan şu ana kadar 828 asker etkilendi.
25.05.2017 - 21:04
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59 askerin tedavisi devam ediyor. Bir asker yoğun bakımda.
Ayrıntılar gelecek...
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