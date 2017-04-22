taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.424
USD
3,6401
EURO
3,9043
ALTIN
150,33
PETR
51,9300

Manisa, gece de sallandı

Manisa'da dün meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki iki depremin ardından kentte gece boyunca da hafif sarsıntılar yaşandı.

22.04.2017 - 10:43
  1. Haberler
  2. İç Haber

Manisa, gece de sallandı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi (AFAD) verilerine göre; Manisa'nın Selendi İlçesi, dün saat 16.09'da, Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde depremle sallandı. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen deprem korkuttu.

İKİ KEZ SALLANDI

Bu ilk depremden 1 saat 4 dakika sonra, saat 17.13'te, bu kez merkez üssü Manisa'nın merkez ilçesi Şehzadeler olan ve yine 4.9 büyüklüğünde ikinci bir deprem oldu. Bu ikinci deprem de İzmir, Uşak, Kütahya, Denizli ve Çanakkale başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde hissedildi. Özellikle İzmir ve Manisa ile ilçelerinde oturanlar korku ile ev ve işyerlerinden çıktı. Halkın korku ve panikle dışarıya çıktığı o anlar, güvenlik kameralarınca da kaydedildi.

SABAHA KADAR SALLANDI

Manisa ve ilçelerinde, ilk depremden itibaren ve ikinci depremden sonra da sabaha kadar hafif büyüklükte sarsıntılar meydana geldi. İlk depremden sonra aradan geçen 16.5 saatte, sabah 08.30'a kadar, 2 büyük depremin dışında, büyüklükleri 1.4 ile 3.7 arasında değişen 109 sarsıntı oldu. Ancak bunlar fazla hissedilmedi. Manisa genelindeki 109 sarsıntıdan, Selendi merkezli olan saat 20.47'deki 3.7 ve saat 23.25'teki 3.6 büyüklüğündeki depremler dikkat çekti. Kentte hayatın normal olarak sürdüğü görüldü.

Manisa, gece de sallandı

EGE'DEKİ DİĞER KENTLER DE SALLANDI

Ege Bölgesi'ndeki diğer kentlerde de depremler oldu. Dün saat 21.46'da Ege Denizi'nde, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Ayrıca Uşak'ın Karahallı İlçesi'ne bağlı Buğdaylı Köyü merkezli olarak da saat 23.25'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Denizli'de de bugün saat 01.21'de, merkez üssü Pamukkale İlçesi olan 3.7 büyüklüğündeki bir deprem kaydedildi.

Manisa, gece de sallandı

Manisa, gece de sallandı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Venezuela'da yağmalamalar başladı

Venezuela'da yağmalamalar başladı

59
Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde çok sayıda yalan haber

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde çok sayıda yalan haber

29
Konya'da kız kavgası ölümle bitti

Konya'da kız kavgası ölümle bitti

31
Türkiye'nin sondaj hamlesi Rumları kızdırdı

Türkiye'nin sondaj hamlesi Rumları kızdırdı

35
Trump vergi sisteminde düzenlemeye gitti

Trump vergi sisteminde düzenlemeye gitti

14
Alişan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiğim sözü tuttum

Alişan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiğim sözü tuttum

11
ABD: Çin savaş uçaklarında olağanüstü hareketlilik var

ABD: Çin savaş uçaklarında olağanüstü hareketlilik var

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM