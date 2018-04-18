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Manisa lalesini koparana 48 bin 625 lira ceza

Spil Dağı Milli Parkı’nda özel bir alanda yetişen Manisa lalesini koparanların 48 bin 625 lira ceza ödeyeceği açıklandı.

DHA | 18.04.2018 - 10:40..
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Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen Manisa lalesi, havaların ısınmasıyla çiçek açmaya başladı.

Endemik ve koruma altındaki Manisa lalesi, özel önlemlerle korunuyor. Her yıl mayıs ayı başında açan laleler, bu yıl hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte yaklaşık 20 gün önce çiçek açtı.

Sadece Spil Dağı'nda belirli bir alanda yetişen lalelerin etrafı da yılkı atlarının zarar vermemesi için çitlerle çevrildi. Manisa lalesinin çiçek açtığını gören vatandaşlar, fotoğraflarını çekti, özel olan laleleri dikkatle inceledi.

KOPARANA PARA CEZASI VAR

Özel bir tür olan ve tehlike altında bulunan Manisa lalesinin korunması için de önlemler alınıyor. Çiçeklere veya soğanlara zarar verilmesi halinde bu türün hızla yok olma riski bulunuyor.

Manisa lalesini koparana 48 bin 625 lira ceza

Bu özel türe zarar verip, biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere de geçen yıl Çevre Kanunu'na göre 42 bin 479 lira ceza uygulanırken, bu yıl bu rakamın 48 bin 625 liraya yükseldiği belirtildi.

GENETİK ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, "Ülkemizde lalenin 17 türü var. Manisa yöremize de özgü Spil Dağı'nda yetişen özel bir Manisa lalesi türümüz var. Bu türle ilgili Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla, 2015 yılında Tür Eylem Planı başlatıldı. Manisa lalesinin Ahmetli ve Demirci yörelerinde de yetişen genetik olarak farklılıklar gösteren benzerleri var. Biz Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile birlikte Manisa lalesinin genetik araştırmalarını yapıyoruz." dedi.

Manisa lalesini koparana 48 bin 625 lira ceza

Manisa lalesinin bu yıl erken çiçek açtığını dile getiren Gençoğlu, "Manisa lalesi endemik bir türdür ve koruma altında olan bir türdür. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz. 'Fotoğraflarını çekin. Milli Parkımıza gidin, laleleri görün ama lütfen koparmayın, zarar vermeyin' diyoruz. Çünkü Manisa lalesi nesli, tehlike altında bir türdür. Bununla ilgili 2872 Çevre Kanunu'nda çok ağır cezalar var. Vatandaşları bu konuda bilgilendirmek bizim görevimizdir. Bu güzel milli parkı hep birlikte korumalıyız." diye konuştu.

Manisa lalesini koparana 48 bin 625 lira ceza

Manisa lalesinin dar bir alanda çiçek açtığını kaydeden Gençoğlu, "Biz o alanı koruma altına aldık, uyarıcı levhalar astık. İnsanlar lalelerin açtığı yerlere gitsinler, bu laleleri görsünler. Milli Park halkımıza açıktır." dedi.

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