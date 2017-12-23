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Manisa sokak köpeğine şarkı söyleyen işçi

Manisa Yunusemre Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Muğdat Kırhan'ın sokak köpeğine şarkı söylerken kaydedilen görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İHA | 23.12.2017 - 16:29..
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Son günlerde sosyal medyada büyük ilgi uyandıran görüntülerde Yunusemre Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Muğdat Kırhan sokak köpeğine Ferdi Tayfur’un Biter mi bu hasret isimli şarkısını söylüyor.

KÖPEK BİTENE KADAR DİNLEDİ

Köpek hiçbir tepki vermeden şarkıyı dinlerken şarkı bitinceye kadar yerinden kımıldamadan Kırhan’a bakması dikkat çekti. Muğdat Kırhan’ın hayvanları çok fazla sevdiği öğrenilirken sesiyle dikkat çektiği için çoğu zaman vatandaşların taleplerini kırmadığı ve şarkılar seslendirdiği öğrenildi.

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