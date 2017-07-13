taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.810
USD
3,5700
EURO
4,0791
ALTIN
139,93
PETR
47,6900

Manisa'da 120 kişi gıdadan zehirlendi

Akhisar ilçesinde bir vatandaşın vefatı dolayısıyla verilen yemekleri yedikten sonra rahatsızlanan 120 kişi hastanelere başvurdu.

13.07.2017 - 02:14
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kırsal Çobanhasan Mahallesi'nde vefat eden Yüksel Aslan için ailesi tarafından evlerinin bulunduğu sokakta hayır yemeği verildi.

Tavuk suyu çorbası, pilav, keşkek, nohut yemeği ve höşmerim tatlısı ikram edilmesinin ardından 20'si çocuk 120 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle ilçedeki bazı hastanelere gitti.

Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve bazılarının taburcu edildiği öğrenildi.

Manisa'da 120 kişi gıdadan zehirlendi

Mahalle Muhtarı Zülfikar Kavas, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaya acilen müdahale edildiği için büyük bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Yemeklerden alınan numunelerin incelenmek üzere İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne gönderildiğini belirten Kavas, "Yemeklerden yaklaşık 250 kişi yedi. Yaklaşık iki saat sonra çocuklarda kusma belirtisi olunca aileleri hastaneye kaldırdı. Daha sonra vatandaşlardan biri baygınlık geçirdi. Ondan sonra herkes kusmaya başladı." diye konuştu.

Kavas, zehirlenmenin nedeninin höşmerim tatlısı olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu sözlerine ekledi.

Manisa'da 120 kişi gıdadan zehirlendi

İlginizi Çekebilir
Atatürk Köşkü'ndeki tarihi avizenin tamirine soruşturma
Trabzon'daki Atatürk Köşkü'nün tarihi avizenin tamiri için yapılan uygulama nedeniyle soruşturma başlatıldı.
ANKA'dan ilk operasyon: 5 terörist öldürüldü
TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayi'nin geliştirdiği İnsansız Hava Aracı ANKA, ilk silahlı operasyonunu sabah saatlerinde Bingölde gerçekleştirdi.
15 Temmuz gazisi polis felç riskine rağmen Ankara'ya yürüdü
Darbe girişiminde yaralanarak 10 kez ameliyat edilen polis memuru Halil İbrahim Yılmaz, İstanbul'dan Ankara'ya yürüdü.
Eski Batman Üniversitesi rektörü tutuklandı
FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdusselam Uluçam tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD ve Almanya'dan Türkiye’deki vatandaşlarına 15 Temmuz uyarısı

ABD ve Almanya'dan Türkiye’deki vatandaşlarına 15 Temmuz uyarısı

76
Bodrum'da Adriana Lima ile Deniz Seki buluşması

Bodrum'da Adriana Lima ile Deniz Seki buluşması

23
Yaşlı adamın tekmesi hayat kurtardı - İZLE

Yaşlı adamın tekmesi hayat kurtardı - İZLE

16
Polisten kaçan Suriyelilerin üzerinden silah ve bomba çıktı

Polisten kaçan Suriyelilerin üzerinden silah ve bomba çıktı

14
Mercedes emisyon değerleriyle oynadı iddiası

Mercedes emisyon değerleriyle oynadı iddiası

8
Almanya'dan Türkiye'deki vatandaşlarına 15 Temmuz uyarısı

Almanya'dan Türkiye'deki vatandaşlarına 15 Temmuz uyarısı

5
Karabük'te bomba alarmı

Karabük'te bomba alarmı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM