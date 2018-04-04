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Manisa'da 13 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Manisa merkezli 3 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

AA | 04.04.2018 - 01:32..
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Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesindeki (MCBÜ) "memur yapılanması"na yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

4 FİRARİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün MCBÜ yapılanmasında faaliyet gösterdiği iddiasıyla görevlerinden ihraç edilen 9 ve aktif çalışan 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 10 şüpheli Manisa’da, 2 şüpheli İzmir'de, 1 şüpheli İstanbul'da olmak üzere 13 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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