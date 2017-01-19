Manisa'da 2 bin 200 yılık

Aigai Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sezgin, yaptığı açıklamada, 12 Aiol kenti arasında yer alan Aigai'da, 2004'te başlayan kazılarında gün yüzüne çıkartılan on binlerce parça arasında 2 bin 200 yıl önce yaşayan insanların günlük hayatta kullandığı eserler de olduğunu söyledi.

2005'te buldukları lahit parçalarını biriktirdiklerini anlatan Sezgin, zamanla lahitin ana hatlarının ortaya çıktığını belirtti.

OKUL MÜDÜRÜNE AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Eldeki bulgulardan lahitin bir okul müdürüne ait olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Sezgin, arkeoloji tarihinde bugüne kadar bir okul müdürüne ait bulunan başka bir mezar örneği olmadığını vurguladı.