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Manisa’da 2 ev çıkan yangında kül oldu

Salihli ilçesinde çıkan yangında tek katlı 2 ahşap ev kül oldu.

19.01.2017 - 00:50
  1. Haberler
  2. İç Haber

Çaltılı Mahallesinde Mustafa ve Nevzat Yaren kardeşlerin ikamet ettiği 2 evde çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Manisa’da 2 ev çıkan yangında kül oldu

İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek, yapılan çalışmanın ardından söndürdü. Çıkan yangında can kaybı olmazken, 2 kardeşin ikamet ettiği tek katlı ve yan yana olan 2 ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ise yangınla ilgili çalışma başlattı.

Manisa’da 2 ev çıkan yangında kül oldu

Manisa’da 2 ev çıkan yangında kül oldu

Manisa’da 2 ev çıkan yangında kül oldu

Manisa’da 2 ev çıkan yangında kül oldu

Manisa’da 2 ev çıkan yangında kül oldu

Manisa’da 2 ev çıkan yangında kül oldu

Manisa’da 2 ev çıkan yangında kül oldu

Manisa’da 2 ev çıkan yangında kül oldu

Manisa’da 2 ev çıkan yangında kül oldu

Manisa’da 2 ev çıkan yangında kül oldu

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