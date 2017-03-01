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Manisa'da 35 sikke, 3 altın heykel ele geçirildi

Manisa’da jandarma ekiplerinin düzenlediği tarihi eser operasyonunda, toplam 35 altın ve gümüş sikke ile 3 altın heykel ele geçirildi.

01.03.2017 - 15:16
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Tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarını değerlendiren Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sart Mahallesi’nde müşterek çalışma yapıldı.

HANGİ DÖNEME AİT OLDUĞU HENÜZ BİLİNMİYOR

Yapılan müşterek çalışma sonucunda jandarma ekipleri tarafından Menderes Bulvarı üzerinde park halinde bulunan 35 HSA 47 ve 35 LT 425 plakalı araçlardaki T.O., H.D., İ.B., ve Ş.O. isimli şahısların üzerinde eski dönemlere ait 3 adet heykel ve 35 adet sikke ele geçirildi.

Manisa'da 35 sikke, 3 altın heykel ele geçirildi

GÖZALTINA ALINDILAR

Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alınan 4 şüpheli Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Öte yandan, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüphelinin savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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