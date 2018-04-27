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Manisa'da 3,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Manisa'da yapılan kaçak akaryakıt operasyonunda, 3 ton 550 litre motorin ve 25 litre benzin ele geçirildi.

İHA | 27.04.2018 - 03:28..
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İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 6 işletmeye baskın yaptı. Kaçak akaryakıt yapılan aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 3 ton 550 litre motorin ve 25 litre benzin ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da 3,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

AKARYAKITLAR LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Operasyonda, işletme sahipleri F.Y.T. (35), O.T. (27), A.Ç. (37), İ.Ü. (41), F.A. (25) ve V.G. (29) gözaltına alındı. İşletmelerde yapılan aramalarda ise 3 ton 550 litre motorin ve 25 litre benzin ele geçirildi.

Ele geçen motorin ve benzinden alınan numuneler incelenmek üzere İzmir'deki Ege Üniversitesi Akaryakıt/Petrol Analiz Laboratuvarı'na gönderildi. Kalanlar ise Manisa Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edildi.

İşletme sahipleri hakkında idari yaptırım uygulanmak üzere tanzim edilen tutanakların da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) gönderildiği belirtildi.

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