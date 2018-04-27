Manisa'da 3,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 6 işletmeye baskın yaptı. Kaçak akaryakıt yapılan aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 3 ton 550 litre motorin ve 25 litre benzin ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

AKARYAKITLAR LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Operasyonda, işletme sahipleri F.Y.T. (35), O.T. (27), A.Ç. (37), İ.Ü. (41), F.A. (25) ve V.G. (29) gözaltına alındı. İşletmelerde yapılan aramalarda ise 3 ton 550 litre motorin ve 25 litre benzin ele geçirildi.

Ele geçen motorin ve benzinden alınan numuneler incelenmek üzere İzmir'deki Ege Üniversitesi Akaryakıt/Petrol Analiz Laboratuvarı'na gönderildi. Kalanlar ise Manisa Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edildi.

İşletme sahipleri hakkında idari yaptırım uygulanmak üzere tanzim edilen tutanakların da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) gönderildiği belirtildi.