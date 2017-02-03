Manisa’da 4 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Kaza, E96 karayolu otogar kavşağında meydana geldi. İzmir yönünden, Kula yönüne gitmekte olan Fatih Uysal yönetimindeki 03 UF 885 plakalı kömür yüklü TIR, otogar kavşağında Salih Şanlı yönetimindeki 06 HA 318 plakalı otomobil, Adnan Erdoğan (40) yönetimindeki 35 AY 0451 plakalı otomobil ve İbrahim Özdemir (50) yönetimindeki ekobis çarpıştı.

KAZADA YARALANANLAR

Kazada 2 otomobil ve ekobis sürücüsü ile 06 HA 318 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Bedriye Şanlı(33), Poyraz Şanlı(8), Neclanaz Şanlı(10), 35 AY 0451 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim Akalın(68), Nazmiye Erdoğan(38), Hakkı Akalın(44), Hatice Öngen(35) yaralandı.

2 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralılar Salihli Devlet Hastanesi ile Özel Salihli Hastanesi ve Özel Medigüneş Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Nazmiye Erdoğan ve Hatice Öngen’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan Kaza sonrası TIR sürücüsü Fatih Uysal’ın gözaltına alındığı öğrenildi.





















