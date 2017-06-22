taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.072
USD
3,5118
EURO
3,9211
ALTIN
141,21
PETR
45,5300

Manisa'da 4 kişi daha tutuklandı

Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 4 kişi daha tutuklandı.

22.06.2017 - 20:09
  1. Haberler
  2. Gündem

Manisa'da 4 kişi daha tutuklandı

Geçtiğimiz haftalarda binlerce askerin zehirlendiği ve 1 askerimizin de şehit olduğu zehirlenmeyle ilgili soruşturma devam ediyor.

4 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki askerlerin zehirlenmeleriyle ilgili başlatılan soruştarma kapsamında gözaltına alınıp, bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden tutuklanmaları istemiyle sulah ceza hakimliğine gönderilen 8 kişiden, aralarında Rota Yemekçilik Şirketi Satın Alma Müdürü M.A.'nın (Mustafa Aksoy) bulunduğu 4 kişi tutuklandı, diğer 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zehirlenme soruştuırmasında toplam tutuklu sayısı 10 oldu.

İlginizi Çekebilir
Kadir Gecesi Ayasofya'da sabah ezanı
Dün gece idrak ettiğimiz Kadir Gecesi'nin sabah namazında Ayasoyfa Camii'nde okunan sabah ezanı yürekleri titretti.
İdlib'de Türk ve Rus askeri olacak
Suriye'deki çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili çalışmalar sürüyor. Türkiye ve Rusya askerleri İdlib'e konuşlanacak.
Ortaylı Üsküdar'daki caminin durumunu değerlendirdi
Şemsi Ahmet Paşa Camisi'nin denize çakılan kazıklardan zarar görmesine çarpıcı yorumlardan biri İlber Ortaylı'dan geldi.
Zap'ta 3 terörist daha öldürüldü
Bölücü terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlar devam ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına destek

Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına destek

260
Didem Soydan: Alalım mı silahları çantalara

Didem Soydan: Alalım mı silahları çantalara

360
ODTÜ'lü öğrencilerin cinsiyetsiz tuvalet sevinci

ODTÜ'lü öğrencilerin cinsiyetsiz tuvalet sevinci

760
Macron'dan Suriye açıklaması

Macron'dan Suriye açıklaması

199
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

120
PKK, Şanlıurfa'da kaçırdığı öğretmeni şehit etti

PKK, Şanlıurfa'da kaçırdığı öğretmeni şehit etti

189
Boğaziçi'nin mezuniyet töreninde rektöre protesto

Boğaziçi'nin mezuniyet töreninde rektöre protesto

280
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM