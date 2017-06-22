Manisa'da 4 kişi daha tutuklandı

Geçtiğimiz haftalarda binlerce askerin zehirlendiği ve 1 askerimizin de şehit olduğu zehirlenmeyle ilgili soruşturma devam ediyor.

4 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki askerlerin zehirlenmeleriyle ilgili başlatılan soruştarma kapsamında gözaltına alınıp, bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden tutuklanmaları istemiyle sulah ceza hakimliğine gönderilen 8 kişiden, aralarında Rota Yemekçilik Şirketi Satın Alma Müdürü M.A.'nın (Mustafa Aksoy) bulunduğu 4 kişi tutuklandı, diğer 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zehirlenme soruştuırmasında toplam tutuklu sayısı 10 oldu.