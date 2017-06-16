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Manisa'da 50 asker hastaneye kaldırıldı

General Seyfettin Çalbatur Kışlası 1'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda bazı askerler, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı.

16.06.2017 - 22:52
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Bulantı ve kusma şikayeti görülen askerler, revire başvurdu. Yaklaşık 50 asker, zehirlenme şüphesiyle birliğe sevk edilen ambulanslarla Manisa Merkezefeni ve Manisa Devlet Hastanelerine sevk edildi. Askerlere serum tedavisi uygulanmaya başlandı.

GEÇEN AY 2 ZEHİRLENME VAKASI DAHA YAŞANMIŞTI

Manisa'da 23 Mayıs tarihinde Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 1046 asker gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmış, bir asker yaşamını yitirmişti. Bu olaydan 4 gün sonra, 27 Mayıs tarihinde bu kez, Kırkağaç 6'ncı Jandarma Komando Er Eğitim Alayı'nda zehirlenme vakası yaşanmış, 70 asker hastaneye kaldırılmıştı.

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