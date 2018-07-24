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Manisa’da 513 kök Hint keneviri ele geçirildi

Manisa Salihli'de jandarma yaptığı operasyonla 513 kök Hint keneviri yakaladı.

İHA | 24.07.2018 - 18:47..
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Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapancı Mahallesi Koca Orman mevkisindeki sazlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

513 KÖK HİNT KENEVİRİ

Jandarma ekipleri, Sart Çayı ile Gediz Nehri’nin kesiştiği noktadaki sazlık alana operasyon düzenleyerek arama yaptı. Yapılan aramada sazlık alan içinde 513 kök kenevir bitkisi bulundu. Kenevirler yakılarak imha edilirken, jandarma ekipleri Hint kenevirlerini eken kişi ve kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Manisa’da 513 kök Hint keneviri ele geçirildi

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