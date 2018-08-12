Manisa'da 6 hektarlık orman yandı

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Erdoğan: Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz

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Erdoğan, Bu Memleket Bizim şiirini okudu

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Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Beşiktaş ile Akhisarspor karşı karşıya geliyor.

Şarkıcı Hayko Cepkin 15 yıldır birlikte olduğu Aslı Kula ile dünyaevine girdi.

Hayko Cepkin ile Aslı Kula evlendi

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor'u konuk eden Medipol Başakşehir rakibini Da Costa'nın golüyle 2-0 mağlup etti.

Samsun'da bir kişi gözünün önünde meydana gelen yangın olayını, telefonla eşini görüntülü arayarak canlı olarak izletti.

Manisa'da çıkan yangın 6 hektarlık alana yayıldı. 40 arazöz ve 6 dozerle müdahale edildi.

1 ODTÜ’lülerin tahliye gerekçesi Başkan Erdoğan'a hakaret içerikli pankart taşıyan ODTÜ'lülerin tahliye gerekçesinde 'kaçma yoluna girecek bilgilerinin olmaması' gerekçe gösterildi.

2 Moskova'dan Türk vatandaşlarına vize kolaylığı Rusya Dışişleri Bakanlığı "Moskova, Türk vatandaşlarına yönelik bazı kategorilerde vizelerin kaldırılmasına hazır olduğunu teyit etmektedir" açıklamasını yaptı.

3 Erdoğan: Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz Dövizdeki hareketliliği değerlendiren Erdoğan, "Teslim olmayacağız. Siz dolarla üzerimize gelirseniz, biz de başka yollarla işlerimizi yürütmenin çarelerini arayacağız." dedi.

4 G.Saray 3 futbolcunun maaşını ödemekte zorlanıyor Galatasaray yönetimi, dövizdeki kur artışından dolayı maaşlarını ödemekte zorlandığı Gomis, Belhanda ve Feghouli'den kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

5 Başkan Erdoğan: Faiz tuzağına gelmeyiz ABD'ye teslim olmayacağız mesajı veren Başkan Erdoğan, "Bugün bizi dolarla sınayanlara, yarın alternatif finans araçlarıyla cevabını veririz" dedi.

6 Esad rejimi ve YPG/PKK'dan İdlib ittifakı Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ile ABD arasında YPG/PKK'nın Münbiç'ten çıkarılmasını öngören mutabakatına rağmen, Esad rejimiyle askeri bağlarını güçlendiriyor.