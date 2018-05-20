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Manisa'da 7 ton zeytin çalındı

Akhisar ilçesinde, bir işleme tesisinden 7 ton zeytinin çalınmasına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

AA | 20.05.2018 - 01:15..
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İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğuca Mahallesi'nde E.A'ya ait zeytin işleme tesisinden 7 ton zeytinin çalınması olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, işletme çalışanlarından S.P'yi (28) gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ, HIRSIZLIĞI İTİRAF ETTİ

S.P, jandarmadaki ifadesinde, hırsızlığı H.S. (30), İ.Y. (30), F.E. (30), S.O. (48) ve C.İ. (34) ile birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Çalınan zeytinler, cumhuriyet savcısının talimatıyla C.İ'nin evinde yapılan aramada bulunarak işletme sahibine teslim edildi.

Manisa'da 7 ton zeytin çalındı

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