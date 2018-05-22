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Manisa’da alkollü muhtar traktörle belediye önüne çıktı

Salihli ilçesinde alkollü olduğu gözlenen Caferbey Mahalle Muhtarı Sezai Ocak, mahallelerine yapılacak olan çöp transfer istasyonuna tepki göstermek için traktörü ile merdivenleri aştı.

İHA | 22.05.2018 - 01:11..
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Atatürk Mahellesi’ndeki Salihli Belediyesi hizmet binası önünde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 45 VT 795 plakalı traktör sürücüsü Sezayi Ocak, traktörü ile merdivenleri çıkarak, belediye giriş kapısı önüne çıktı. Durumu gören belediye güvenlik personeli durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, alkollü traktör sürücüsü Ocak’ın ifadesini almak için, karakola götürdü.

Manisa’da alkollü muhtar traktörle belediye önüne çıktı

Manisa’da alkollü muhtar traktörle belediye önüne çıktı VİDEO

TRAKTÖRÜN ANAHTARINI VERMEDİ

Belediye önündeki traktör ise belediye çalışanları tarafından, çıktığı yerden iterek indirildi. Traktör daha sonra çekici vasıtasıyla otoparka çekildi. Muhtarın tüm ısrarlara rağmen traktörün anahtarını vermediği öğrenildi.

Manisa’da alkollü muhtar traktörle belediye önüne çıktı

Öte yandan traktörü ile belediye önüne çıkan alkollü sürücünün Salihli’nin Caferbey Mahalle Muhtarı olduğu, mahallelerine yapılacak olan çöp transfer istasyonuna tepki göstermek için traktörü belediyenin önüne çıkardığı öğrenildi.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Caferbey Mahalle halkı, mahallelerine yapılmak istenen çöp transfer istasyonuna tepki göstermek için eylem yapmıştı.

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