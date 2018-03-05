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Manisa'da anaokulundaki şiddet kamerada

Turgutlu ilçesinde bir anaokulunda yaşanan skandalın ardından, görevli öğretmenlerin işine hemen son verildi.

DHA | 05.03.2018 - 07:37..
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaramazlık yaptığı ileri sürülen anaokulu öğrencisi, 2 öğretmeni tarafından kollarından tutularak, hırpalandı.

ŞİDDET ANI KAMERADA

Çocuk, daha sonra arşiv odasına kilitlendi. Olaya ilişkin anlar, kurumdaki güvenlik kameralarına yansıdı.

Anaokulunda öğrenciye kötü davranan öğretmenler VİDEO

VELİ POLİSE GİTTİ

Anaokulundaki kamera kayıtları incelenirken, olaydan haberdar olan öğrencinin velisi N.Y., polise başvurdu. İhbar üzerine polis, kamera kayıtlarında çocuğa kötü davrandığı görülen öğretmenler S.G. ile A.G.’nin ifadesine başvurdu.

ÖĞRETMENLER KOVULDU

Öğretmenlerin kurumdaki işlerine ise son verildi.

Manisa'da anaokulundaki şiddet kamerada

Manisa'da anaokulundaki şiddet kamerada

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