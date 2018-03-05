Manisa'da anaokulundaki şiddet kamerada

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaramazlık yaptığı ileri sürülen anaokulu öğrencisi, 2 öğretmeni tarafından kollarından tutularak, hırpalandı.
ŞİDDET ANI KAMERADA
Çocuk, daha sonra arşiv odasına kilitlendi. Olaya ilişkin anlar, kurumdaki güvenlik kameralarına yansıdı.
Anaokulunda öğrenciye kötü davranan öğretmenler VİDEO
VELİ POLİSE GİTTİ
Anaokulundaki kamera kayıtları incelenirken, olaydan haberdar olan öğrencinin velisi N.Y., polise başvurdu. İhbar üzerine polis, kamera kayıtlarında çocuğa kötü davrandığı görülen öğretmenler S.G. ile A.G.’nin ifadesine başvurdu.
ÖĞRETMENLER KOVULDU
Öğretmenlerin kurumdaki işlerine ise son verildi.