Manisa'da anaokulundaki şiddet kamerada

Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Okuma Yazma Seferberliği’ kapsamında açılan kurslarda 5 bin kadın okuma yazma öğreniyor.

Kanal İstanbul Projesi'nin inşaat safhasının yaklaşık 5 yıl sürmesi, asgari ekonomik ömrünün de 100 yıl olması planlanıyor.

4

Gomis: Önceliğim Galatasaray'la şampiyon olmak

Galatasaray'ın golcüsü Gomis, Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda oynamak istediğini ancak öncelikli hedefinin sarı-kırmızılı takımla şampiyon olmak olduğunu ifade etti.