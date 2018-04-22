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Manisa'da askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı

Kırkağaç ilçesinde askerleri taşıyan midibüs ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 25 asker yaralandı.

İHA | 22.04.2018 - 13:06..
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Soma istikametinden Kırkağaç yönüne giden H.Ö. idaresindeki 4 tır ile Kırkağaç 6. Jandarma Komando Alay Komutanlığında eğitim gören uzman erbaşları taşıyan R.T. idaresindeki midibüs, Kırkağaç Jandarma Alay Komutanlığı kavşağında çarpıştı. Kazada devrilen midibüsteki 24 uzman erbaş ile şoför R.T. yaralandı.

Manisa'da askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı

YARALI ASKERLER HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kırkağaç ve Soma Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yaralı askerlerin durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Manisa'da askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı

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