Manisa'da askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı

Soma istikametinden Kırkağaç yönüne giden H.Ö. idaresindeki 4 tır ile Kırkağaç 6. Jandarma Komando Alay Komutanlığında eğitim gören uzman erbaşları taşıyan R.T. idaresindeki midibüs, Kırkağaç Jandarma Alay Komutanlığı kavşağında çarpıştı. Kazada devrilen midibüsteki 24 uzman erbaş ile şoför R.T. yaralandı.

YARALI ASKERLER HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kırkağaç ve Soma Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yaralı askerlerin durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



