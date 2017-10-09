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Manisa'da baltalı eş cinayeti

Soma ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Nurettin Akkuş, tartıştığı eşi 55 yaşındaki Cennet Akkuş'u baltayla öldürdü.

09.10.2017 - 08:11
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Nurettin Akkuş, ikinci eşi olduğu öğrenilen Cennet Akkuş ile bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı.

BALTAYLA SALDIRDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nurettin Akkuş, eşi Akkuş'a evinin mutfağında baltayla saldırarak buynundan ve vücudunun ceşitli bölgelerinden yaraladı.

Manisa'da baltalı eş cinayeti

KURTARAMADILAR

Komşularının durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Manisa'da baltalı eş cinayeti

TESLİM OLDU

Nurettin Akkuş, olaydan sonra polise teslim olurken, çiftin yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

Cennet Akkuş'un cesedi, Soma İlçe Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Manisa'da baltalı eş cinayeti

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