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Manisa'da beton mikseri ile otobüs çarpıştı: 20 yaralı

Manisa'de yolcu otobüsü ile beton mikseri çarpıştı. Meydana gelen sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı açıklandı.

AA | 26.03.2018 - 00:39..
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Manisa'nın Gördes ilçesinde meydana gelen kazada beton mikseri ile yolcu otobüsü çarpıştı. Gördes- Akhisar yolu üzerinde oluşan kazada 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Manisa'da beton mikseri ile otobüs çarpıştı: 20 yaralı

BETON MİKSERİ YOLCU OTOBÜSÜYLE ÇARPIŞTI

Gördes- Akhisar yolu üzerindeki Fundacık mevkisinde plakası henüz belirlenemeyen beton mikseri ile Ramazan K. idaresindeki 45 R 9924 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

Manisa'da beton mikseri ile otobüs çarpıştı: 20 yaralı

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 20 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.Yaralılar ambulansların yanı sıra yoldan geçen vatandaşların araçlarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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