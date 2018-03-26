Manisa'de yolcu otobüsü ile beton mikseri çarpıştı. Meydana gelen sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı açıklandı.

Manisa'da beton mikseri ile otobüs çarpıştı: 20 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu evli çift öldü, 15 yaşındaki çocukları ise kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı.

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Almanya'da 1 günde 3 ırkçı saldırı

Terör yandaşları Almanya'da camilere saldırmaya devam ediyor. Herne ve Amberg kentlerinde bir günde 3 camiye saldırıldı.