Manisa'da beton mikseri ile otobüs çarpıştı: 20 yaralı

Manisa'nın Gördes ilçesinde meydana gelen kazada beton mikseri ile yolcu otobüsü çarpıştı. Gördes- Akhisar yolu üzerinde oluşan kazada 20 kişinin yaralandığı belirtildi.
BETON MİKSERİ YOLCU OTOBÜSÜYLE ÇARPIŞTI
Gördes- Akhisar yolu üzerindeki Fundacık mevkisinde plakası henüz belirlenemeyen beton mikseri ile Ramazan K. idaresindeki 45 R 9924 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.
İLK BELİRLEMELERE GÖRE 20 KİŞİ YARALANDI
Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.Yaralılar ambulansların yanı sıra yoldan geçen vatandaşların araçlarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.