Manisa'da bir dana kamyonet kasasından kaçtı

Salihli'den aldığı danayı Turgutlu'ya götürmek üzere yola çıkan Mehmet Gök, dün saat 22.30 sıralarında, İzmir-Ankara Karayolu Turgutlu Yeni Garaj Kavşağı'ndaki bir akaryakıt istasyonuna girdi.

KASADAKİ DANA KAÇTI

Kamyonetini park eden Gök, market bölümüne yöneldiği sırada, kasadaki dana yola atlayarak kaçmaya başladı. Gök, kaçan dananın peşine düştü. Anayolda başı boş halde koşan dana, sürücülere zor anlar yaşattı.

BİR SÜRÜCÜ DANAYA ÇARPTI

Bir sürücü duramayıp, danaya çarptı. Otomobilin kaportasında ezilme meydana gelirken, sağ ön bacağında sıyrık oluşan dana kaçmayı sürdürdü. Yaklaşık yarım saatlik kovalamacanın ardından bir tuğla fabrikasının bahçesine kaçan dana vatandaşlar tarafından yakalanıp, sahibine teslim edildi.















