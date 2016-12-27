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Manisa'da bir evden dört kamyon çöp çıktı

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Hafsa Sultan Mahallesi’nde bulunan bir evden çıkan çöpler görenleri şaşırttı.

İHA | 27.12.2016 - 16:11
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Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Hafsa Sultan Mahallesi’nde zihinsel engelli olduğu öğrenilen bir şahsın evinde çöplerin olduğu ihbarını alan Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, evden 4 kamyon çöp çıkardı.

Manisa'da bir evden dört kamyon çöp çıktı

TOPLADIĞI ÇÖPLERİ EVE GETİRİYOR

Evin eşinin kardeşine ait olduğunu belirten Mürvet Körpe, başvurusuna kayıtsız kalmayan Yunusemre Belediyesine teşekkür etti. Körpe, “Eşimin zihinsel engelli 54 yaşında olan kardeşi maalesef çöp topluyor ve topladığı çöpleri eve getiriyor. Ne yaptıysam engelleyemedim.'' dedi.

Manisa'da bir evden dört kamyon çöp çıktı

Manisa'da bir evden dört kamyon çöp çıktı

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