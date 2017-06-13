Manisa'da bir sürücü köpeğe çarpıp kaçtı

Gazi Osman Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Maden işçilerini taşıdığı iddia edilen sürücü ve plakası henüz belirlenemeyen bir midibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Çarpmanın ardından sürücü yoluna devam etti.

KÖPEK AĞIR YARALANDI

Kazanın etkisiyle savrulan köpek ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler yaralı köpeği kaldırıma çekerek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, köpeğe çarpan midibüs ve sürücüsünü belirlemek için cevredeki güvenilk kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

"BU BİR İNSANLIK AYIBI"

Kazayı gören ve köpeğe su içirmeye çalışan 18 yaşındaki Hasan Can, "Yolun karşısında, işyerimin önünde oturuyordum. İşçi servisi köpeğe çarptı ve hiç durmadan yoluna devam etti. Köpeği yol kenarına aldık. Defalarca belediyeyi, zabıtayı aramamıza rağmen 1 saattir ne telefonlara cevap verildi ne de veteriner geldi. Köpek can çekişiyor. Bu bir insanlık ayıbı" dedi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Köpeğin yerde can çekişmesine dayamayan çevredekiler evlerinden getirdikleri bir havluyla yaralı köpeği sardı. O sırada Soma Belediyesi Hayvan Barınağı'ndan gelen yetkili, çevredekilerin yardımıyla yaralı köpeği arabasının bagajına koyarak tedavi edilmek üzere Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürdü.









