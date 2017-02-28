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Manisa'da Bylock operasyonu: 15 gözaltı

Manisa’da FETÖ soruşturması 15 polis gözaltına alınırken, hakkında yakalama kararı bulunan 5 kişi ise adreslerinde bulunamadı.

28.02.2017 - 16:10
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde 15 farklı adrese operasyon düzenlendi.

15 POLİSE GÖZALTI

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "ByLock" kullandığı tespit edilen 15 polis gözaltına alındı.

Aralarında komiser yardımcısının da bulunduğu ve "ByLock" kullandığı tespit edilen K.S., K.T., M.T., O.T., M.T., S.A., S.K., M.A, T.K., U.G., A.D., M.K., A.K., İ.B. ve A.Ö. gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan 5 polis memuru ise adreslerinde bulunamadı.

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