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Manisa'da CHP'liler hayır çorbası dağıttı

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Manisa'da partililerle birlikte vatandaşlara hayır çorbası dağıttı.

05.04.2017 - 20:44
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Anayasa referandumu öncesi halkın 'hayır' oyu kullanması için çalışma yürüten CHP Manisa Teşkilatı, farklı bir etkinliğe imza attı.

HAYIR YAZILI ÇORBA DAĞITILDI

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, İzmir'in Dikili Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Tosun, Manisa il ve ilçe teşkilatları, Manisalılara üzerinde 'hayır' yazısı bulunan kaselerle çorba dağıttı.

Manisa'da CHP'liler hayır çorbası dağıttı

ÇORBAYLA BİRLİKTE HAYIR OYU İSTENDİ

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan çorba dağıtımında, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. CHP'li Biçer, çorba dağıtırken 'hayır' oyu istedi.

Manisa'da CHP'liler hayır çorbası dağıttı

Manisa'da CHP'liler hayır çorbası dağıttı

Manisa'da CHP'liler hayır çorbası dağıttı

Manisa'da CHP'liler hayır çorbası dağıttı

Manisa'da CHP'liler hayır çorbası dağıttı

Manisa'da CHP'liler hayır çorbası dağıttı

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