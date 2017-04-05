Manisa'da CHP'liler hayır çorbası dağıttı

SAMER’in 16 bölge kentinde yaptığı anket sonuçlarına göre ‘Hayır’ yüzde 64,6 ile açık ara önde...

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Şevket Çoruh Doğan Grubu'nu protesto etmiş güya

Doğan Grubu İrfan Değirmenci'yi kovdu, beni de kovun dedi. Bu tavrını Hürriyet'in her gün alkışlaması tuhaf değil mi?