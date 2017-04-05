Manisa'da CHP'liler hayır çorbası dağıttı

Anayasa referandumu öncesi halkın 'hayır' oyu kullanması için çalışma yürüten CHP Manisa Teşkilatı, farklı bir etkinliğe imza attı.
HAYIR YAZILI ÇORBA DAĞITILDI
CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, İzmir'in Dikili Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Tosun, Manisa il ve ilçe teşkilatları, Manisalılara üzerinde 'hayır' yazısı bulunan kaselerle çorba dağıttı.
ÇORBAYLA BİRLİKTE HAYIR OYU İSTENDİ
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan çorba dağıtımında, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. CHP'li Biçer, çorba dağıtırken 'hayır' oyu istedi.