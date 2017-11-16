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Manisa'da cip dere yatağına uçtu

Selendi ilçesinde kontrolden çıkan cip dere yatağına düştü. 66 yaşındaki sürücü ise yaralandı.

16.11.2017 - 15:21
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Emekli öğretmen Ali Yiğit, bugün saat 13.00 sıralarında, Eskicami Mahallesi Selendi Kent Meydanı yakınlarına geldiğinde kullandığı 45 U 2000 plakalı cipin direksiyon kontrolünü yitirdi.

SÜRÜCÜ YARALI KURTULDU

Kontrolden çıkan cip, yaklaşık 4 metre yükseklikten, tel örgülerini parçaladığı Kaklık Deresi'ne uçtu. İçinde su bulunmayan dere yatağına uçan cipin sürücüsü Ali Yiğit,  kazayı yaralı olarak atlattı.

Manisa'da cip dere yatağına uçtu

CİP DERE YATAĞINDAN ÇIKARILDI

Gürültüye koşan çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi tarafından cipten çıkartılan Yiğit, olay yerindeki müdahale ardından Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manisa'da cip dere yatağına uçtu

Tedaviye alınan Yiğit'nin hava yastığının açılması sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattığı bildirildi. Maddi hasar meydana gelen cip ise, çekici yardımı ile dere yatağından çıkartıldı.

Manisa'da cip dere yatağına uçtu

Manisa'da cip dere yatağına uçtu

Manisa'da cip dere yatağına uçtu

Manisa'da cip dere yatağına uçtu

Manisa'da cip dere yatağına uçtu

Manisa'da cip dere yatağına uçtu

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