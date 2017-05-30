Manisa'da deprem çadırlarının sayısı 180'e yükseldi

Manisa'da, geçen cumartesi günü saat 18.53'te, merkez üssü Gölmarmara İlçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 8.2 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa ve İzmir kent merkezleriyle ilçelerinde de hissedildi.

Deprem nedeniyle özellikle Gölmarmara ve Saruhanlı ilçelerine bağlı kırsal mahallelerde büyük bölümü kerpiç birçok evde hasar oluştu. Kentte ilk depremin ardından bugüne kadar büyüklükleri 1.2 ile 4.8 arasında değişen 200'ün üzerinde sarsıntı oldu.

ÇADIR SAYISI 180'E ULAŞTI

Birbirine 800 metre mesafedeki Gölmarmara İlçesi'ne bağlı Tiyenli Mahallesi ile Saruhanlı İlçesi'ne bağlı Kumkuyucak Mahallesi'nde halk, geceyi yine sokakta geçirdi. Ancak tedirginlik azaldı, hayatın normale dönmeye başladığı görüldü. Depremden sonra bölgeye kurulan çadır sayısı ise 180'e ulaştı.

"MADDİ YARDIM YAPMAYA BAŞLADIK"

Gölmarmara Kaymakamı Zeyit Şener, bölgede toplu çadır alanı kurmadıklarını, çadırları evleri hasar görenlerin avlularını ve evlerinin yakınına kurduklarını belirterek, "İhtiyaç sahiplerine maddi yardım yapmaya başladık. Kuru gıda dağıtıyoruz. Bazı depremzedeler İzmir veya Akhisar'daki yakınlarının yanına gitti. Depremlerin azalması, panik halini de ortadan kaldırdı. Devlet olarak her türlü ihtiyacı karşılamak için çalışıyoruz" dedi.