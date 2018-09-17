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Manisa'da egzoz gürültüsüne ceza yağdı

Manisa'nın Salihli ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı denetimle abartılı egzozlu araçlara ceza yağdırdı.

İHA | 17.09.2018 - 02:34..
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Salihli ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde düzenlediği uygulamalarla ses ve gürültü kirliliği yapan motosikletlere geçit vermiyor.

Manisa'da egzoz gürültüsüne ceza yağdı

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNE KARŞI MÜCADELE

Türkiye’de en fazla motosikletin bulunduğu yerleşim birimlerinden biri olan Salihli’de, özellikle motosikletlerden kaynaklanan gürültü kirliliğine karşı sıkı denetimler başlatıldı.

Kentin Atatürk Caddesi’nde vatandaşları ve esnafları rahatsız eden ve kurallara uymayan motosiklet sürücülerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 100’e yakın motosiklet ve otomobil denetlenerek kural ihlali yapan sürücülere yaklaşık 36 bin lira ceza yazıldı.

Salihli İlçe Emniyet Müdür vekili Sercan Akarsu, ilçe genelinde vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamalara devam edeceklerini söyledi.

Manisa'da egzoz gürültüsüne ceza yağdı

Manisa'da egzoz gürültüsüne ceza yağdı


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