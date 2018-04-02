Manisa'da eşinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

68 yaşındaki Ali U., eşi Hamide ve çocuklarıyla Şehitlioğlu Mahallesi Cüceler mevkisindeki tarlasından eve dönmek üzere hazırlık yaptı. Ali U. geri manevra yaparken eşine çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Ali U, 45 ZV 427 plakalı kamyonetiyle geri manevra yaparken eşine çarptı. Hamide U, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kadının cenazesi, 112 Acil Servis ekibince otopsi için Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.