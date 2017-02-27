Manisa'da FETÖ davaları için 200 kişilik özel salon

Manisa Adliye Sarayı içinde 2. Ağır Ceza Mahkemesinin yanındaki boş bölümde planlanan duruşma salonu için inşaat çalışmaları devam ediyor.

200 KİŞİLİK

Malzeme ve mobilyalarının Foça Açık Ceza İnfaz Kurumundan temin edildiği duruşma salonunun 200 kişi kapasiteli olacağı ve bu hafta içinde tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

Manisa il genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar ve 15 Temmuz darbe girişimi sürecindeki soruşturmalar kapsamında 381 zanlı tutuklanmış, 375 zanlı hakkında adli kontrol kararı verilmişti.