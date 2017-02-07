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Manisa’da FETÖ operasyonu: 28 polis tutuklandı

Manisa merkezli 11 ilde gerçekleştirilen FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 polisten 28’i tutuklandı.

07.02.2017 - 19:21
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Manisa’da FETÖ operasyonu: 28 polis tutuklandı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Manisa merkezli olarak Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa, Bolu, Sivas, Uşak, Isparta, Konya ve Balıkesir olmak üzere 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

BYLOCK KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Düzenlenen operasyon kapsamında 34 eski polis gözaltına alındı. Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüphelinin Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorguları tamamlanmasının arından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A., R.Y., R.D., G.K., S.K. ile T.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 28 eski polis ise tutuklandı.

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