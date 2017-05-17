taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.641
USD
3,5595
EURO
3,9547
ALTIN
142,26
PETR
51,3800

Manisa'da FETÖ operasyonu: 46 gözaltı

Manisa'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda ByLock kullandığı öğrenilen 46 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

17.05.2017 - 10:17
  1. Haberler
  2. İç Haber

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenenlere yönelik operasyon düzenledi.

ARALARINDA KAMU GÖREVLİLERİ DE VAR

Operasyonda aralarında görevde bulunan kamu görevlilerinin de yer aldığı 46 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler Manisa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesi ardından emniyete götürüldü. Operasyonun devam ettiği öğrenildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de PKK yandaşları Türklere saldırdı

ABD'de PKK yandaşları Türklere saldırdı

247
ABD'den Kuzey Kore'ye destek veren ülkelere yaptırım

ABD'den Kuzey Kore'ye destek veren ülkelere yaptırım

27
Hande Yener ve Hakan Akkaya çalışanların maaşını ödemiyor

Hande Yener ve Hakan Akkaya çalışanların maaşını ödemiyor

10
HSK'ya seçilen isimler belli oldu

HSK'ya seçilen isimler belli oldu

26
Trump ve Erdoğan Twitter'da mesajlaştı

Trump ve Erdoğan Twitter'da mesajlaştı

29
ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

26
Otoyollarda yeni dönem

Otoyollarda yeni dönem

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM