Manisa'da FETÖ operasyonu: 46 gözaltı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenenlere yönelik operasyon düzenledi.
ARALARINDA KAMU GÖREVLİLERİ DE VAR
Operasyonda aralarında görevde bulunan kamu görevlilerinin de yer aldığı 46 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler Manisa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesi ardından emniyete götürüldü. Operasyonun devam ettiği öğrenildi.