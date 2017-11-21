Manisa'da FETÖ sanığına 7 yıl 6 ay ceza

Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasının yöneltildiği sanıklar hakkında hazırlanan iddianame taraflara okundu.

Kimlik kontrolünün ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

Turgutlu esnaf yapılanması ve mütevelli heyeti içerisinde görev aldığı iddia edilen tutuklu sanık Tahir Bahçeci, üzerine atılı tüm suçlamaları kabul ederek, FETÖ yapılanması ile ilgili bildiklerinin tamamını anlatıp etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini söyledi.

"TWİTTER AÇIN, BANK ASYA'YA PARA YATIRIN"

Sohbetlerde Twitter hesapları açmalarını, hükümet aleyhinde, Bank Asya'ya para yatırılmasına teşvik konularında paylaşımlarda bulunmaları yönünde talimatlar verildiğini itiraf eden Bahçeci, şöyle konuştu: "Örgütle tanışmam 2010 yılında sohbetlere E.T'nin daveti üzerine başladı. Çocuklarımı daha iyi eğitim alsınlar diye onların okuluna gönderdim. Sohbetlere perşembe günleri gidiyordum 20-30 lira sadaka veriyorduk. Bu paralar kasaya gidiyordu. Salı günleri toplantılarına da katılıyordum. Mütevelli sohbetleri salı günleri oluyordu, perşembe günleri de dini sohbetler oluyordu. Mütevelli sohbetlerinde dergilere, gazetelere nasıl abone buluruz, sohbet gruplarımızı nasıl çoğaltırız gibi konular konuşuluyordu. Kasa K.Ç. isimli şahıstı. Ben hiçbir zaman himmet vermedim. Ekonomik durumum iyi değildi çünkü. 2015 yılına kadar toplantılara gittim. 'Twitter hesapları açın dediler.' hükümet aleyhinde paylaşımlar yapılmasını istediler. Zaman gazetesinin kapanması sürecinde ve Bank Asya'ya para yatırılmasına teşvik için paylaşımlar yapılmasını istediler. Hiçbir talimatı yerine getirmedim."

UYKUSUZDUM YALANI

Tutuklu sanık Süleyman Süngü de savunmasında örgütün sohbet toplantılarına katılmadığını ve hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini, daha önceki ifadelerini uykusuz olduğu için yanlış verdiğini ileri sürdü.

Zaman gazetesi abonesi olmadığını, evde bulunan gazeteleri sobayı tutuşturmak için kullandığını iddia eden Süngü, şöyle devam etti: "Bir önceki ifademde uykusuz olduğum için sohbetlere gittiğimi söylemişim. Bu tamamen uykusuzluğumdan kaynaklanıyor, sohbetlere gitmedim. Sonradan ifademi okuduğumda olmayan şeylerin yazıldığını gördüm bu da uykusuzluktan kaynaklanıyor. Bank Asya eylemlerine katılmadım. Köyden fatura yatırmak için Manisa merkeze geldim ve eski belediye binasına giderken eylem yapanların yanından geçtim, hepsi o kadar bizzat eyleme katılmadım."

7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Diğer sanık Mehmet Gök ise suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini istedi.

Mehmet Gök'ü "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Süleyman Süngü'yü sağlık gerekçeleriyle, etkin pişmanlıktan faydalanan Tahir Bahçeci'yi ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.