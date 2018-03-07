Manisa'da fuhuş çetesi çökertildi: 22 gözaltı

Jandarma Teğmen Özlem Gören, terörle mücadele kararlılık mesajı vererek, "Eli hamurdan çok silah tutan kadınlarız biz, hem dağda hem evde temizlik yapabiliriz" dedi.

İzmir'den Manisa'ya taksiyle gelerek fuhuş yaptıkları tespit edilen 14 yabancı uyruklu kadın ile fuhşa yer temin eden 8 erkek İzmir ve Manisa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Yerli ve milli üretim SOM J füzesi, Türkiye'nin de üretiminde rol aldığı ve kullanacağı yeni nesil F-35 savaş uçaklarında kullanılacak.

1 Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum Özel hayatıyla ilgili ilk kez konuşan Karamollaoğlu, İngiliz olan eşinin Müslüman olup Türk vatandaşlığı aldığını söyledi.

2 Venezuela'da paralar pul oldu Venezuela, değerini hızla kaybeden para birimi Bolivar nedeniyle zor günler geçiriyor. Hiperenflasyon yaşanan ülkede para, matbaalardan çıkan kağıtlardan daha değersiz hale geldi.

3 Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti Cumhur ittifakının iki lideri ittifak için yasal prosedürleri konuştuktan sonra bir süre çay eşliğinde hasbihâl etti. Erdoğan son anketi gösterip Bahçeli'ye müjdeli haberi verdi.

4 Cinderes'te çatışmalar başladı Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın 47. gününde Cinderes’in merkezinde çatışmalar yaşanıyor. Cinderes tepesinin temizlenmesiyle operasyon hız kazandı.

5 Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde CHP'li Selina Doğan, doğum gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çekilen sanatçıları biat etmekle suçladı.

6 G.Saray'da oyuncular kendi vergilerini ödeyecek Galatasaray yönetimi, sarı-kırmızılı takımı büyük bir maddi yükten kurtaracak 5 maddelik plan hazırladı. Bunların içinde en önemlisi ise oyuncuların kendi vergilerini kendilerinin ödeyecek olması.