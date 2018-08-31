Manisa'da genç adam düğün günü hayatının şokunu yaşadı

Bekar olan İsmail Çay (27), isminin Zeynep Bozkurt olduğunu söyleyen bir kişiyle aileleri vasıtasıyla tanıştı.

Çay, gönlünü de kadına kaptırınca babasının, "mürüvvetini artık göreyim" sözleri aklına geldi ve başına geleceklerden habersiz evlenmeye karar verdi. Olayların hızlı gerçekleşmesiyle hemen düğün tarihi alındı. Damat İsmail Çay ve ailesi, bu duruma oldukça mutlu oldu ve hemen hazırlıklara başlandı.

100 BİN LİRALIK MASRAF YAPTI

Çay’ın ailesi, oğlunun evlenebilmesi için hiçbir masraftan kaçınmadı. Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü ve damadın ailesi 100 bin lira masraf yaptı. Düğün tarihi ise 26 Ağustos olarak belirlendi, gün gelip çattı. Düğün için artık her şey hazırdı. Misafirlerin gelmesiyle de tören başladı. Damat İsmail Çay ve ailesi düğünde her şeyden habersiz doyasıya eğlendi. Takı merasimi sırasında da geline 60 bin lira değerinde altın takıldı.

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Damat, düğün bittiğinde ise gelinin akrabalarını göremedi; üstelik takılan takılar da ortada yoktu. Düğündeki misafirler de ne olup bittiğine bir türlü anlam veremedi. İsmail Çay, dolandırıldığını anladı ve hemen durumu jandarmaya bildirdi.

SERBEST BIRAKILAN KADIN İZİNİ KAYBETTİRDİ

Düğün yerine gelen jandarma ekipleri, hemen sahte ismi Zeynep Bozkurt olan kadını gözaltına aldı. Kemaliye Jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınan kadın, ardından da Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Kadın, burada yapılan tahkikatların ardından serbest bırakıldı.

Dolandırıcı kadın, daha sonra da izini kaybettirdi. Damat, isminin Zeynep Bozkurt olmadığını öğrendiği kadının serbest bırakılması ve ardından da takılarla birlikte kayıplara karışan akrabalarının yanına giderek izini kaybettirdiğini öğrenmesiyle ikinci bir şoku yaşadı.

"KARŞI TARAFIN DOLANDIRICI OLDUĞUNU BİLMİYORDUK"

Düğün merasimi için yaklaşık 100 bin lira para harcadığını ve düğün merasimine hayatlarında bir kez yaşadıkları için özenle hazırlandıklarını dile getiren damat İsmail Çay, düğünün sona ermesinin ardından yaşadığı şokla neye uğradığını şaşırdığını ifade ederek, "Babam mürüvvetimi görmek istiyordu. Aileler vasıtasıyla görüştük, evlenmeye başvurduk, nikahımız kıyıldı ve düğünümüz başladı. Düğünün sona ermesinin ardından karşı tarafın dolandırıcı olduklarını bilmiyorduk. Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın; adalet yerini bulsun." dedi.