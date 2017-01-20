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Manisa'da görülen 4 metre boyundaki yılanın sırrı çözüldü

Manisa'da geçen hafta zabıtalar tarafından görüntülenen 4 metre boyundaki yılanla ilgili açıklama geldi.

20.01.2017 - 16:21
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Manisa'da görülen 4 metre boyundaki yılanın sırrı çözüldü

Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yılanın tehlikeli olmadığı, "sarı yılan" olarak bilinen türün "tarıma yararlı olduğu" ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sarı yılan, Türkiye'de uygun habitatın bulunduğu, az bitkili çalılık ve taşlık olan her yerde yayılabilmektedir. Küçük kemirici bir hayvan olan sarı yılan, kuş ve kuş yavruları ile beslendiği gibi kemiricileri de avladığından tarıma yararlı sayılabilen zehirsiz bir yılan türüdür."

ZABITA EKİPLERİ FARKETMİŞTİ

Saruhanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli zabıta memurları, Büyükbelen Mahallesi'ndeki görevin ardından ilçeye dönerken Eski Bağlar mevkisinde, yağmur nedeniyle suyla kaplanan yol kenarında bir yılan olduğunu fark etmiş ve uzunluğuyla dikkat çeken yılanı görüntülemişti.

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