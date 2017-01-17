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Manisa'da görülen yılanın uzunluğuyla şaşırttı

Saruhanlı'da zabıta ekipleri, yol kenarındaki su birikintisi içinde uzunluğuyla dikkat çeken bir yılanın fotoğrafını çekti.

17.01.2017 - 16:45
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Saruhanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli zabıta memurları, Büyükbelen Mahallesi'ndeki görevin ardından ilçeye dönerken Eski Bağlar mevkisinde, yağmur nedeniyle suyla kaplanan yol kenarında bir yılan olduğunu fark etti.

Yılanın ender görülen uzunlukta olması nedeniyle araçtan inerek fotoğrafını çeken zabıtalardan Halil İbrahim Yaşar, hayatında ilk kez bu kadar uzun bir yılan gördüğünü söyledi.

4 METREYE YAKINDI

Yaşar, "Yolun üzerinde biriken su nedeniyle yavaşlamıştık. Yolun karşısına geçmeye çalışan yılanı görünce çok şaşırdık. Suyu geçtikten sonra araçtan inerek yılanın fotoğraflarını cep telefonlarımızla çektik. Bu mevsimde yılan görmek bizleri çok şaşırttı. Yılanın suyun içinde görebildiğimiz kısmı en az 2,5-3 metre kadardı. Toplamda 4 metreye yakın olduğunu tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Manisa'da görülen yılanın uzunluğuyla şaşırttı

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